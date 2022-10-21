***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 11:59
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073250
BIST
11:503.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 9,40
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:5018,6044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:5018,1631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0450
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1460
11:50969,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,19
|Açılış
|: 969,09
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KTSKR
|44,90
|104.093.868
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|367.310.486
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|213.350.530
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|22.645.230
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.868.573
|% 9,99
|
|ETILR
|8,87
|49.698.443
|% -4,42
|
|MZHLD
|116,40
|50.438.784
|% -4,35
|
|DAGHL
|28,72
|11.869.745
|% -4,27
|
|SONME
|43,44
|6.864.706
|% -3,64
|
|EPLAS
|23,54
|20.493.609
|% -3,52
|
|THYAO
|98,50
|2.302.980.924
|% -0,56
|
|TUPRS
|376,90
|1.452.344.996
|% 2,36
|
|YKBNK
|9,60
|949.201.239
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,61
|848.698.578
|% -0,89
|
|SISE
|31,12
|809.040.360
|% -0,77
|
|EKGYO
|4,50
|544.925.617
|% 0,00
|
|TSKB
|2,86
|303.229.575
|% 2,14
|
|YKBNK
|9,60
|949.201.239
|% -0,93
|
|HALKB
|8,88
|806.721.176
|% 2,07
|
|ISGYO
|7,25
|631.191.196
|% 9,35
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6002
|18,6038
|% -0,02
|
|Euro
|18,1542
|18,1626
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,6563
|20,7599
|% -0,83
|
|Frank
|18,3495
|18,4600
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% 0,06
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-7,72
|
|Altın Gr.
|968
|969
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.587
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.209
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-1,22
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03MIPAZ
Yüzde 5.48 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 568, 525 adet işlem
-
12:02AGESA
Yüzde 6.41 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 741, 794 adet işlem
-
12:01MAGEN
Yüzde 7.81 oranında artışla 22.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 265 adet işlem
-
12:00DGNMO
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 761, 351 adet işlem
-
11:59XU100
Endeks 3, 908 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 23, 682.00 milyon TL de