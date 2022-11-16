***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 12:20
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080270
BIST
12:164.770
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 113,35
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.776
En Düşük
4.677
12:1618,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
12:1619,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1200
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4080
En Düşük
19,2248
12:161.065,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.065,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ALBRK
|3,08
|218.180.595
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.761.379
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|121.950.620
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|118.901.273
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|131.543.302
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|185.926.820
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,13
|362.251.022
|% -8,75
|
|CLEBI
|595,60
|90.400.163
|% -6,79
|
|YKBNK
|11,55
|4.401.096.555
|% 7,04
|
|THYAO
|107,30
|3.653.309.271
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,40
|3.470.769.160
|% 6,89
|
|AKBNK
|17,36
|3.233.253.031
|% 7,23
|
|VAKBN
|10,29
|2.253.814.709
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,55
|4.401.096.555
|% 7,04
|
|ISCTR
|10,40
|3.470.769.160
|% 6,89
|
|SKBNK
|2,47
|776.357.552
|% 5,56
|
|EKGYO
|5,67
|1.486.133.193
|% 1,98
|
|TSKB
|3,43
|857.888.981
|% 5,21
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6173
|% 0,08
|
|Euro
|19,3839
|19,3914
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,0434
|22,1539
|% 0,20
|
|Frank
|19,6867
|19,8053
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9377
|4,9625
|% 0,06
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|3,15
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|17,00
|
|Tam
|7.077
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.437
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|0,17
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|-0,11
|