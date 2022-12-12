***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:17
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086551
BIST
10:265.120
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 115,15
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.124
En Düşük
5.058
10:2618,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6720
En Düşük
18,5939
10:2619,6335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6655
En Düşük
19,5838
10:261.072,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.072,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler10:26
|CRFSA
|68,85
|39.212.529
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|1.879.903
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|82.357.579
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,98
|11.596.890
|% 9,95
|
|OTTO
|65,75
|937.069
|% 9,95
|
|MNDTR
|27,46
|73.519.920
|% -5,38
|
|IDEAS
|48,40
|7.520.680
|% -4,72
|
|BMSCH
|18,00
|12.188.264
|% -4,31
|
|IDGYO
|4,85
|2.203.424
|% -3,96
|
|MRGYO
|4,97
|13.541.765
|% -3,68
|
|THYAO
|144,60
|1.743.176.206
|% 2,55
|
|EKGYO
|7,77
|1.019.849.963
|% 2,78
|
|EREGL
|41,42
|988.799.504
|% 2,27
|
|ASELS
|54,95
|880.749.550
|% 2,71
|
|KRDMD
|17,13
|865.941.344
|% 3,82
|
|EKGYO
|7,77
|1.019.849.963
|% 2,78
|
|SKBNK
|2,72
|150.658.404
|% 2,26
|
|KRDMD
|17,13
|865.941.344
|% 3,82
|
|SNGYO
|3,33
|146.970.859
|% 2,46
|
|YKBNK
|11,35
|496.830.413
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6424
|18,6492
|% 0,05
|
|Euro
|19,6162
|19,6335
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7300
|22,8440
|% -0,22
|
|Frank
|19,8348
|19,9543
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,02
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,06
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.225
|7.275
|10,00
|
|Yarım
|3.499
|3.557
|5,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,57
|76,57
|0,47
|
Seans Raporu
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