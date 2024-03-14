***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2024 14:35
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258770
BIST
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16:358.928
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 17,52
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3532,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3535,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0263
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:352.232,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.232,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|NATEN
|57,35
|183.955.984
|% 9,97
|
|FONET
|34,66
|184.478.890
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|DESPC
|54,90
|92.970.678
|% -7,50
|
|SNKRN
|40,00
|1.848.618
|% -7,41
|
|THYAO
|273,00
|5.113.096.633
|% 0,37
|
|EREGL
|44,58
|2.897.914.403
|% 0,27
|
|LMKDC
|35,98
|2.525.565.298
|% 8,77
|
|OBAMS
|50,60
|2.486.549.057
|% 3,27
|
|TUPRS
|165,10
|2.357.415.084
|% 1,16
|
|ISCTR
|10,47
|1.940.371.308
|% -1,23
|
|EKGYO
|10,86
|1.323.462.268
|% 1,12
|
|ZOREN
|5,20
|537.748.220
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,94
|1.705.831.370
|% -1,44
|
|AKFGY
|2,69
|202.198.350
|% -1,10
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1218
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,1561
|35,2149
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,4073
|41,6148
|% -0,56
|
|Frank
|36,7729
|36,9573
|% -0,67
|
|Riyal
|8,6392
|8,6825
|% -0,42
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,01
|25,04
|% 0,66
|
|Platin
|931,89
|932,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,48
|1.085,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,81
|84,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,54
|2.163,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
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16:48BORSK
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16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem
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16:45AVGYO
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 133, 000 adet işlem
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16:44XU100
Endeks 8, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 60, 032.00 milyon TL de
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16:44TMPOL
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 109.50 lira fiyatla işlem gören hissede 770, 541 adet işlem