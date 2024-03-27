***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 12:05
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263075
BIST
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14:248.839
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 31,91
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.857
14:2432,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0751
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2485
En Düşük
32,1073
14:2435,1293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2652
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1375
En Düşük
34,7919
14:242.277,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 24,29
|Açılış
|: 2.277,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.277,92
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler14:22
|AGROT
|39,16
|835.214.095
|% 10,00
|
|DITAS
|21,90
|56.719.906
|% 9,99
|
|NETAS
|78,70
|68.744.220
|% 9,99
|
|ODINE
|48,28
|31.515.301
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|416.241.317
|% 9,98
|
|PEKGY
|11,44
|1.015.268.863
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|BJKAS
|52,00
|15.882.899
|% -9,96
|
|VRGYO
|55,60
|463.024.317
|% -9,96
|
|THYAO
|286,00
|4.497.338.210
|% 0,26
|
|PETKM
|20,48
|3.492.795.132
|% -3,85
|
|YKBNK
|26,38
|2.021.262.133
|% -0,98
|
|ASELS
|54,60
|2.013.945.144
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,88
|1.872.978.620
|% -2,16
|
|ZOREN
|5,60
|1.239.244.742
|% 2,94
|
|PETKM
|20,48
|3.492.795.132
|% -3,85
|
|ISCTR
|10,88
|1.872.978.620
|% -2,16
|
|EKGYO
|9,60
|1.341.248.441
|% 3,00
|
|PEKGY
|11,44
|1.015.268.863
|% -9,99
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2415
|32,2476
|% 0,23
|
|Euro
|35,1153
|35,1481
|% 0,81
|
|Sterlin
|41,0587
|41,2645
|% 0,36
|
|Frank
|35,8862
|36,0661
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6700
|8,7134
|% 0,31
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,57
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|898,93
|900,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,48
|992,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,16
|85,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,77
|2.196,05
|% 0,66
|