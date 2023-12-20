***MIATK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2023 09:05
***MIATK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MIATK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İhsan Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227208
BIST
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11:317.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,30
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.695
En Yüksek
7.764
11:3129,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0283
|Açılış
|: 29,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1209
En Düşük
29,0147
11:3131,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0212
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
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32,2159
En Düşük
31,8833
11:311.910,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.910,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler11:29
|QNBFB
|283,75
|1.836.430
|% 9,98
|
|SODSN
|89,50
|1.332.476
|% 9,95
|
|ISYAT
|11,39
|43.635.938
|% 9,94
|
|BAYRK
|10,97
|8.974.754
|% 9,92
|
|EGSER
|3,58
|23.321.422
|% 9,82
|
|BALAT
|19,80
|1.167.012
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|2.714.478
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|24.745.372
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|45.025.891
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|77.104.560
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|2.387.919.888
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,96
|1.230.133.589
|% 0,59
|
|KBORU
|51,00
|1.027.030.338
|% -3,68
|
|AKBNK
|39,40
|993.831.573
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,56
|951.925.607
|% -0,39
|
|BEGYO
|2,79
|164.973.131
|% -6,06
|
|ISCTR
|23,96
|1.230.133.589
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,15
|342.013.720
|% 0,70
|
|YKBNK
|20,56
|951.925.607
|% -0,39
|
|IHLAS
|1,11
|29.301.508
|% 1,83
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1152
|29,1227
|% 0,10
|
|Euro
|31,9244
|31,9337
|% -0,09
|
|Sterlin
|36,7635
|36,9479
|% -0,40
|
|Frank
|33,6880
|33,8909
|% 0,06
|
|Riyal
|7,7395
|7,7783
|% 0,10
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|962,48
|963,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.208,93
|1.214,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,66
|79,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,73
|2.040,99
|% 0,66
|