***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2023Tescil Tarihi28.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.03.2023 - 10821AçıklamalarŞirketimizin 25.04.2023 tarihli 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 28.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için ,Şirketimizin bu güne kadar bağımsız denetimini gerçekleştiren Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143330BIST