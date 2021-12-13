***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.12.2021 19:21
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982984
BIST
18:052.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.116
En Düşük
2.048
18:0513,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0131
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
13,8670
En Düşük
13,7980
18:0515,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0193
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,7056
En Düşük
15,5814
18:05795,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,79
|Açılış
|: 794,92
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
783,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,34
|89.954.464
|% 10,00
|
|MIATK
|33,88
|273.904.925
|% 10,00
|
|SODSN
|33,00
|2.196.229
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.780.134
|% 10,00
|
|SONME
|37,62
|5.009.818
|% 10,00
|
|DOBUR
|124,20
|2.635.400
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|88.305.509
|% -9,99
|
|TUCLK
|17,22
|142.437.600
|% -9,98
|
|TUREX
|13,59
|22.440.785
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,94
|1.704.428
|% -9,84
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|THYAO
|22,64
|3.172.106.159
|% 1,80
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|SISE
|16,14
|2.621.524.878
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 5,07
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8245
|13,8457
|% 0,09
|
|Euro
|15,5967
|15,6365
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,2285
|18,3199
|% -0,76
|
|Frank
|14,9364
|15,0264
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6763
|3,6948
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-1,20
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|-0,30
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Seans Raporu
18:05
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