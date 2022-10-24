***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795 67.286.795Transferler-106.696 22.296.259 -22.189.563Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)289.538 34.382.520 34.672.058 34.672.058Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -288.700 1.832.335 36.032.698 34.382.520 101.958.853 101.958.853Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.000.000 116.667.204 -1.193.437 1.832.335 36.032.698 54.155.781 245.494.581 245.494.581Transferler1.100.172 53.055.609 -54.155.781Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-251.220 189.862.476 189.611.256 189.611.256Dönem Sonu Bakiyeler38.000.000 116.667.204 -1.444.657 2.932.507 89.088.307 189.862.476 435.105.837 435.105.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.473.942 35.705.626Dönem Karı (Zararı)189.862.476 34.382.520Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.160.559 2.454.936Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[8-9-10-11] 14.012.554 3.472.914Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler[5] -423.941 -277.973Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-969.433 -39.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[16] -808.173 -309.689Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] -161.260 269.843Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[18] -2.458.621 -700.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.549.093 -1.131.830Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[5] -123.241.919 -10.846.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-895.421 8.740.531İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[13] -850.198İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[6] -45.223 8.740.531Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[7] 1.410.127 -1.760.414Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[13] -4.047.372 -5.545.071Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[4] 43.590.913 8.483.883Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[16] 1.052.702 300.091Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.255.636 97.503Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[13] -8.636.119 297.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.037.640 -899.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları106.473.942 35.705.626YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.407.940 -33.523.556Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri576.271Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri576.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[10-11] -136.984.211 -39.023.576Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri[9] 5.500.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.346.391 5.970.248Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri60.346.391 5.970.248YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.412.393 8.152.318NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.412.393 8.152.318DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 68.406.511 8.417.053DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 98.818.904 16.569.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 98.818.904 68.406.511Ticari Alacaklar[4] 177.728.536 55.339.725Diğer Alacaklar[6] 628.822 583.599Stoklar[7] 3.710.099 5.120.226Peşin Ödenmiş Giderler[13] 6.704.597 1.301.328İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler850.198İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.854.399 1.301.328Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[14] 72.288Diğer Dönen Varlıklar[15] 5.944.826 2.895.615ARA TOPLAM293.535.784 133.719.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR293.535.784 133.719.292DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller[9] 4.325.000 4.325.000Maddi Duran Varlıklar[10] 2.983.115 963.307Kullanım Hakkı Varlıkları[8] 3.149.824 995.228Maddi Olmayan Duran Varlıklar[11] 277.858.477 159.061.224Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri272.231.022 153.252.814Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.627.455 5.808.410Peşin Ödenmiş Giderler[13] 264.903 19.067Ertelenmiş Vergi Varlığı[17] 4.825.854 1.396.735Diğer Duran Varlıklar[15] 194.663TOPLAM DURAN VARLIKLAR293.407.173 166.955.224TOPLAM VARLIKLAR586.942.957 300.674.516KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 42.038.247 279.457İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar42.038.247 279.457Banka Kredileri41.419.146Kiralama İşlemlerinden Borçlar619.101 279.457Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 17.767.619 3.947.800Ticari Borçlar[4] 80.018.431 35.171.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[16] 1.870.586 817.884Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[15] 8.636.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.636.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[17] 559.449Kısa Vadeli Karşılıklar635.028 518.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 525.978 247.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 109.050 270.310Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[15] 85.300 723.581ARA TOPLAM142.974.660 50.094.806TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.974.660 50.094.806UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.711.276 2.547.660İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 4.711.276 2.547.660Banka Kredileri2.182.118 1.506.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.529.158 1.041.267Uzun Vadeli Karşılıklar4.151.184 2.537.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[16] 4.151.184 2.537.469TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.862.460 5.085.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER151.837.120 55.179.935ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar[18] 435.105.837 245.494.581Ödenmiş Sermaye38.000.000 38.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)116.667.204 116.667.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.444.657 -1.193.437Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.444.657 -1.193.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.444.657 -1.193.437Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.932.507 1.832.335Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları89.088.307 36.032.698Net Dönem Karı veya Zararı189.862.476 54.155.781TOPLAM ÖZKAYNAKLAR435.105.837 245.494.581TOPLAM KAYNAKLAR586.942.957 300.674.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[19] 356.867.407 104.428.880 170.564.682 39.314.145Satışların Maliyeti[19] -156.454.142 -66.055.971 -80.576.618 -20.464.440TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)200.413.265 38.372.909 89.988.064 18.849.705BRÜT KAR (ZARAR)200.413.265 38.372.909 89.988.064 18.849.705Genel Yönetim Giderleri[20] -14.362.270 -3.284.822 -6.114.793 -1.139.406Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[21] 175.524 359.090 -262.681 13.843Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[21] -1.004.215 -298.811 -1.004.215 -26.149ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)185.222.304 35.148.366 82.606.375 17.697.993Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[22] 596.610 547.480 20.339 47.500FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)185.818.914 35.695.846 82.626.714 17.745.493Finansman Gelirleri[23] 20.978.070 4.176.246 4.445.853 427.588Finansman Giderleri[24] -19.393.129 -5.582.005 -5.343.196 -1.168.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)187.403.855 34.290.087 81.729.371 17.004.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.458.621 92.433 1.111.176 40.310Dönem Vergi (Gideri) Geliri[17] -895.458 -704.239 -585.882 -214.398Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.354.079 796.672 1.697.058 254.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)189.862.476 34.382.520 82.840.547 17.045.053DÖNEM KARI (ZARARI)189.862.476 34.382.520 82.840.547 17.045.053Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları189.862.476 34.382.520 82.840.547 17.045.053Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-251.220 289.538 31.783 -27.895Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-326.260 386.051 41.276 -37.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.040 -96.513 -9.493 9.298Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-251.220 289.538 31.783 -27.895TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)189.611.256 34.672.058 82.872.330 17.017.158Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları189.611.256 34.672.058 82.872.330 17.017.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073719BIST