***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 0 0B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.03.2022 Cuma günü (bugün) yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından 9.madde olarak gündeme konulan kar payının dağıtılmaması teklifini içeren kararı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1