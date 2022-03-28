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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2022 10:13
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 0 0
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2022 Cuma günü (bugün) yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından 9.madde olarak gündeme konulan kar payının dağıtılmaması teklifini içeren kararı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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