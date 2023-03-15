***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde süresinin uzatılmasına, Esas sözleşmenin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Mali İşler Direktörüne ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisine yetki verilmesine karar verilmiştir.Kamonuyuna Saygıyla Sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125258BIST