***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2023 18:32
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde süresinin uzatılmasına, Esas sözleşmenin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Mali İşler Direktörüne ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisine yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamonuyuna Saygıyla Sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125258
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0452
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,3205
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.179,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,83
|Açılış
|: 1.179,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9851
|18,9913
|% 0,09
|
|Euro
|20,0323
|20,0452
|% -1,57
|
|Sterlin
|22,7490
|22,8631
|% -1,11
|
|Frank
|20,3916
|20,5145
|% -1,39
|
|Riyal
|5,0385
|5,0637
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|29,77
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.183
|20,86
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.971
|8.042
|128,00
|
|Yarım
|3.894
|3.935
|63,00
|
|Çeyrek
|1.947
|1.967
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,17
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-4,89
|