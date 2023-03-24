***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.03.2023 18:33
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK Onayı Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.03.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın arttırılması ile ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin tadili için başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2023 tarihli kararı ile uygun görülmüş olup, 24.03.2023 tarihi itibariyle de tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127931
BIST
18:055.032
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
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|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
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|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
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|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
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|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
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|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
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|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
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|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
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|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,0673
|19,0749
|% 0,26
|
|Euro
|20,5281
|20,5492
|% -0,40
|
|Sterlin
|23,2399
|23,3565
|% -0,32
|
|Frank
|20,6923
|20,8169
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0608
|5,0861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,24
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,05
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|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,08
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|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-1,27
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