***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK Onayı Hak.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.03.2023Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı'nın arttırılması ile ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin tadili için başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2023 tarihli kararı ile uygun görülmüş olup, 24.03.2023 tarihi itibariyle de tarafımıza tebliğ edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127931BIST