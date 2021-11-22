***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 15:49
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11.Madde uyarınca Sn.Murat KEDİCİ (SPK Düzey 3-Belge N 909814) Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978967
BIST
16:351.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
16:3511,2500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:3512,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0142
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:35663,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -4,71
|Açılış
|: 663,54
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DITAS
|27,72
|39.287.379
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|38.972.927
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|244.812.342
|% 9,99
|
|TETMT
|230,40
|3.448.388
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|18.584.111
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.417.316
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,60
|444.022.429
|% -9,74
|
|SEYKM
|16,14
|20.780.424
|% -9,53
|
|TGSAS
|17,76
|37.724.717
|% -5,28
|
|THYAO
|17,42
|2.068.749.900
|% 1,93
|
|GARAN
|11,97
|1.331.285.226
|% -0,66
|
|SISE
|11,17
|1.227.949.727
|% -0,71
|
|KRDMD
|8,31
|1.009.264.385
|% 1,59
|
|TSPOR
|9,22
|674.330.240
|% 7,46
|
|ODAS
|1,63
|456.200.154
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,54
|576.481.155
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,31
|1.009.264.385
|% 1,59
|
|THYAO
|17,42
|2.068.749.900
|% 1,93
|
|GARAN
|11,97
|1.331.285.226
|% -0,66
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2454
|11,2500
|% -0,01
|
|Euro
|12,6782
|12,6935
|% -0,11
|
|Sterlin
|15,0632
|15,1388
|% -0,11
|
|Frank
|12,0771
|12,1499
|% 0,07
|
|Riyal
|2,9877
|3,0026
|% -0,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-10,32
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.375
|4.485
|12,08
|
|Yarım
|2.115
|2.169
|5,84
|
|Çeyrek
|1.061
|1.085
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,06
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|-0,51
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50SANFM
Yüzde 9.98 oranında artışla 31.96 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 023 adet işlem
-
16:49IHAAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 184, 495 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 747 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 18, 951.00 milyon TL de
-
16:47KLKIM
Yüzde 9.18 oranında artışla 19.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 804, 486 adet işlem
-
16:46TOASO
Yüzde 6.83 oranında artışla 68.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 245, 953 adet işlem