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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2021 15:49
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11.Madde uyarınca Sn.Murat KEDİCİ (SPK Düzey 3-Belge N 909814)  Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978967


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 27,72 39.287.379 % 10,00  
EDATA 11,00 38.972.927 % 10,00  
KENT 172,70 1.397.330 % 10,00  
FENER 33,02 244.812.342 % 9,99  
TETMT 230,40 3.448.388 % 9,98  
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Altın Gr. 665 665 -2,93  
Cumhuriyet 4.390 4.457 5,00  
Tam 4.375 4.485 12,08  
Yarım 2.115 2.169 5,84  
Çeyrek 1.061 1.085 2,92  
Gümüş.Ons 24,68 24,70 0,10  
Gümüş Gr. 8,95 8,96 0,06  
B. Petrol 78,38 78,38 -0,51  
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