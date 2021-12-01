***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBursa Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile MİA Teknoloji A.Ş. arasında 2018 yılından bu yana devam eden sözleşmemiz çerçevesinde, 01.01.2022-31.12.2024 tarihleri süresince geçerli olmak üzere, 2.520.000,00 TL bedelle Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Güncelleme, Hizmetin Sürekliliğini Sağlama, Uyum ve Versiyon Yükseltme Hizmet Alımı sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980478BIST