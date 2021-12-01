***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2021 16:07
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bursa Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile MİA Teknoloji A.Ş. arasında 2018 yılından bu yana devam eden sözleşmemiz çerçevesinde, 01.01.2022-31.12.2024 tarihleri süresince geçerli olmak üzere, 2.520.000,00 TL bedelle Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Güncelleme, Hizmetin Sürekliliğini Sağlama, Uyum ve Versiyon Yükseltme Hizmet Alımı sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980478
BIST
17:261.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 16,83
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2613,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1575
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2615,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2658
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:26769,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 8,00
|Açılış
|: 769,33
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:26
|MIATK
|37,18
|3.366.054
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.946.982
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.840
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.822.746
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|DITAS
|28,38
|15.396.206
|% -9,39
|
|NUGYO
|8,56
|88.226.825
|% -8,94
|
|KRDMD
|9,38
|2.075.025.850
|% 4,69
|
|THYAO
|18,16
|1.938.822.147
|% -1,36
|
|GARAN
|11,65
|1.716.595.851
|% 0,09
|
|EREGL
|23,46
|1.214.763.623
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,38
|1.202.735.475
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,34
|889.616.825
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,38
|1.202.735.475
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,18
|289.185.752
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,38
|2.075.025.850
|% 4,69
|
|ADESE
|0,76
|137.196.374
|% 2,70
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4576
|13,4644
|% 1,18
|
|Euro
|15,2831
|15,3298
|% 1,76
|
|Sterlin
|17,8440
|17,9335
|% 1,36
|
|Frank
|14,5880
|14,6758
|% 1,31
|
|Riyal
|3,5731
|3,5911
|% 1,03
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-11,29
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,99
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,71
|0,19
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|-1,68
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:38KAREL
Yüzde 4.08 oranında artışla 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 233 adet işlem
-
17:37EUHOL
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 750 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PGSUS, THYAO
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, YKBNK, EKGYO
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 15 artarak (% 0.74 ) 1, 657