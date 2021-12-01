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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2021 16:07
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bursa Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile MİA Teknoloji A.Ş. arasında 2018 yılından bu yana devam eden sözleşmemiz çerçevesinde, 01.01.2022-31.12.2024 tarihleri süresince geçerli olmak üzere, 2.520.000,00 TL bedelle Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Güncelleme, Hizmetin Sürekliliğini Sağlama, Uyum ve Versiyon Yükseltme Hizmet Alımı sözleşmesi imzalanmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980478


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MIATK 37,18 3.366.054 % 10,00  
ERBOS 137,50 203.946.982 % 10,00  
BURCE 29,04 38.242.840 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.822.746 % 10,00  
YONGA 24,42 464.904 % 10,00  
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Altın Gr. 768 768 6,99  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,21 22,24 -0,01  
Gümüş Gr. 9,69 9,71 0,19  
B. Petrol 67,19 67,19 -1,68  
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