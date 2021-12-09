***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMİA Teknoloji, Metaverse teknolojisi kapsamında geliştirdiği AR-GE projelerine başlanması ve çeşitli alanlarda yaptığı inovasyon çalışmalarına ilişkin yatırım yapılması, yeni şirket kurulması, şirket ortaklıkları yapılması ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapılarak nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması konularında çalışmaları yürütmesi için MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır.Karar Tarih ve Sayısı 09.12.2021 – 2021/26Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982451BIST