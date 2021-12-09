***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 17:15
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MİA Teknoloji, Metaverse teknolojisi kapsamında geliştirdiği AR-GE projelerine başlanması ve çeşitli alanlarda yaptığı inovasyon çalışmalarına ilişkin yatırım yapılması, yeni şirket kurulması, şirket ortaklıkları yapılması ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapılarak nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması konularında çalışmaları yürütmesi için MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır.
Karar Tarih ve Sayısı 09.12.2021 – 2021/26
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982451
BIST
17:492.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 40,33
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:4913,7931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1058
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:4915,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0647
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:49787,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,71
|Açılış
|: 787,54
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:49
|FLAP
|2,86
|122.134.657
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.639.598
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.317.053
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.541.588
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.582.383
|% -9,95
|
|THYAO
|22,40
|4.628.421.087
|% 9,91
|
|SISE
|15,69
|4.548.359.770
|% 5,37
|
|KRDMD
|10,61
|3.852.401.841
|% 7,39
|
|GARAN
|11,90
|3.043.542.122
|% -0,67
|
|ASELS
|25,42
|2.881.998.620
|% 6,36
|
|EKGYO
|2,55
|1.204.400.793
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,62
|1.661.220.281
|% -0,28
|
|KRDMD
|10,61
|3.852.401.841
|% 7,39
|
|SISE
|15,69
|4.548.359.770
|% 5,37
|
|GARAN
|11,90
|3.043.542.122
|% -0,67
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7904
|13,7931
|% 0,77
|
|Euro
|15,5952
|15,6145
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,1545
|18,2456
|% 0,73
|
|Frank
|14,8698
|14,9594
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6652
|3,6836
|% 0,90
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-9,71
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,25
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,87
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS