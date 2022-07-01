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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.07.2022 18:48
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Eureka Kümeleri arasında ortak olarak yayınlanan İkinci Yapay Zekâ çağrısı kapsamında Intelligent Workflow optimization and Intuitive System interaction in Healthcare (IWISH) isimli AI2021-066 numaralı önerisi sunulması sürecinde firmamız konsorsiyum üyeleri arasında yer almıştır. Uluslararası tarafta EUREKA AI değerlendirmesinden geçerek etiket alındıktan sonra, TÜBİTAK tarafından 1509- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri değerlendirme süreci başarı ile sonuçlanan, TÜBİTAK'a sunulan ismi ile İWISH-SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKILLI İŞ AKIŞI OPTİMİZASYONU VE SEZGİSEL SİSTEM ETKİLEŞİMİ projesi Türkiye, Hollanda, Belçika, Singapur dahil 4 (dört) ülkeden 12(oniki) firmanın konsorsiyum iş birliğiyle proje yürütülecektir. Bu projede Mia Teknoloji Anonim Şirketi Türkiye partneri olup, Şirketimiz projedeki yükümlülükleri kapsamında iş paketlerinde yapacağı Ar-Ge çalışmaları için 1.816.461,67 TL tutarında pay almak üzere TÜBİTAK ile sözleşme imzalamış, ilgili sözleşme tarafımıza 01.07.2022 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040851


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