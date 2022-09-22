***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMİA Teknoloji, Belçika, Almanya, Hollanda, Letonya gibi ülkelerden önemli kurum ve kuruluşların bir araya geldiği "AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)" çağrısı için oluşturulan konsorsiyuma eXtended Reality (Genişletilmiş Gerçeklik) alanındaki uzmanlığından dolayı teknoloji sağlayıcısı olarak davet edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064751BIST