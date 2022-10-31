***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 18:39
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ABD New York eyaletinde bulunan MIA Tech Corporation, Long Island New York bölgesinin en büyük üniversitelerinden Stony Brook Üniversitesinin sağlık bilişim alanında yatırım ve proje ortaklıklarına imkan veren The Long Island High Technology Incubator (LIHTI) kümelenmesinden katılım onayı almıştır.
LIHTI , Şirketimiz için iş ortaklıklarıyla network oluşturulması, birlikte yatırımlar ve projeler üretilmesi konularında önemli bir basamak oluşturacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075545
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,3968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1398
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05978,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,77
|Açılış
|: 978,95
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6029
|% 0,12
|
|Euro
|18,3744
|18,3968
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,2971
|21,4039
|% -1,02
|
|Frank
|18,5016
|18,6131
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|-8,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.595
|6.661
|-75,00
|
|Yarım
|3.213
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de