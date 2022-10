***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin ABD New York eyaletinde bulunan MIA Tech Corporation, Long Island New York bölgesinin en büyük üniversitelerinden Stony Brook Üniversitesinin sağlık bilişim alanında yatırım ve proje ortaklıklarına imkan veren The Long Island High Technology Incubator (LIHTI) kümelenmesinden katılım onayı almıştır.LIHTI , Şirketimiz için iş ortaklıklarıyla network oluşturulması, birlikte yatırımlar ve projeler üretilmesi konularında önemli bir basamak oluşturacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.