***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılı ilk çeyreği için MİA Teknoloji %100 bağlı ortağı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından yürütülen elektrikli bisiklet projesi kapsamında yüksek pazar potansiyeli ve gelen taleplerin karşılanması amacıyla filo artırımı için ek sipariş kararı alınmıştır. Bu kapsamda ABD menşeli elektrikli bisiklet üretici firmasına 9.240.000 TL tutarında elektrikli bisiklet siparişi geçilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080170BIST