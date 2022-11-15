***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 19:02
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılı ilk çeyreği için MİA Teknoloji %100 bağlı ortağı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından yürütülen elektrikli bisiklet projesi kapsamında yüksek pazar potansiyeli ve gelen taleplerin karşılanması amacıyla filo artırımı için ek sipariş kararı alınmıştır. Bu kapsamda ABD menşeli elektrikli bisiklet üretici firmasına 9.240.000 TL tutarında elektrikli bisiklet siparişi geçilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080170
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0998
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.059,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.059,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6061
|% 0,01
|
|Euro
|19,3057
|19,3233
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,0321
|22,1426
|% 1,05
|
|Frank
|19,6100
|19,7281
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,29
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.059
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.022
|7.158
|24,00
|
|Yarım
|3.410
|3.499
|11,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.749
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,31
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|0,05
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında