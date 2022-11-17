***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.01.2021 tarihinde Kalyon Enerji tarafından başlatılan ve MİA Teknoloji – AselsanNET iş ortaklığında yürütülen Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji üretim tesisi olan Karapınar Yeka-1 GES Enerji Tesisleri Güvenlik Sistemleri projemiz başarıyla tamamlanarak AselsanNET firmasına teslim edilmiştir.20 Milyon m2 alana kurulumu yapılan, toplamda 3 Milyon 500 Bin Panel ile 3 Milyar Kilovasaat üretim kapasiteli tesis, devletimiz ve milletimiz için kritik öneme sahiptir. Diğer ülkelere örnek teşkil eden, dünya çapında büyük ve önemli bir yere sahip olan böyle bir tesisin, güvenliğinin firmamıza teslim edilmesi bizleri gururlandırmaktadır.Tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.Toplam proje bedeli: ( 5.340.557,55 ? + 3.125.269,59 $ )Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080973BIST