***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 18:28
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.01.2021 tarihinde Kalyon Enerji tarafından başlatılan ve MİA Teknoloji – AselsanNET iş ortaklığında yürütülen Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji üretim tesisi olan Karapınar Yeka-1 GES Enerji Tesisleri Güvenlik Sistemleri projemiz başarıyla tamamlanarak AselsanNET firmasına teslim edilmiştir.
20 Milyon m2 alana kurulumu yapılan, toplamda 3 Milyon 500 Bin Panel ile 3 Milyar Kilovasaat üretim kapasiteli tesis, devletimiz ve milletimiz için kritik öneme sahiptir. Diğer ülkelere örnek teşkil eden, dünya çapında büyük ve önemli bir yere sahip olan böyle bir tesisin, güvenliğinin firmamıza teslim edilmesi bizleri gururlandırmaktadır.
Tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Toplam proje bedeli: ( 5.340.557,55 ? + 3.125.269,59 $ )
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080973
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
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|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0536
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.052,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,67
|Açılış
|: 1.052,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6137
|18,6161
|% 0,14
|
|Euro
|19,2746
|19,2878
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,8907
|22,0005
|% -0,89
|
|Frank
|19,4215
|19,5385
|% -0,92
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-18,15
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.997
|7.124
|-38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.483
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,50
|-0,33
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-2,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
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17:58
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17:58
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