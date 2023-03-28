***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2023 18:31
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Ali YAZICI ve Sayın Özgür ÇİVİ'ye ait bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 25 Nisan 2023 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128833
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3023
En Düşük
19,0703
17:5920,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1636
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,1019
En Düşük
20,5380
17:591.211,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,04
|Açılış
|: 1.211,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.225,06
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1132
|19,1260
|% 0,20
|
|Euro
|20,7160
|20,7398
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,5135
|23,6315
|% 0,55
|
|Frank
|20,6979
|20,8226
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0740
|5,0995
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|14,95
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|11,97
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.215
|8.314
|73,00
|
|Yarım
|4.027
|4.069
|36,00
|
|Çeyrek
|2.013
|2.034
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,17
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem