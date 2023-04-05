***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Zemin Kat BZ16 Gölbaşı Ankara olan şirket adresimiz Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı Ankara olarak değiştirilmiştir. Gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve ticaret tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132199BIST