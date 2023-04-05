***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Zemin Kat BZ16 Gölbaşı Ankara olan şirket adresimiz Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı Ankara olarak değiştirilmiştir. Gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve ticaret tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132199
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0480
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0415
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
20,9961
18:051.250,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.250,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2432
|19,2610
|% 0,25
|
|Euro
|21,0344
|21,1003
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,8993
|24,0191
|% -0,23
|
|Frank
|21,1424
|21,2698
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1147
|5,1403
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|1,56
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.490
|8.576
|-6,00
|
|Yarım
|4.147
|4.196
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.098
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR