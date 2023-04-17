***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
MİA Teknoloji olarak bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır.
Sakarya ilimiz Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) onayıyla Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın 13'üncü ‘Bisiklet Dostu Şehir' unvanını almaya 2021 yılında hak kazanmış olup, bisiklete verdiği önem ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması konularında farklı bakış açılarına sahip yerel yönetimlerimizdendir.
Paylaşımlı Elektrikli Araç Projelerimizin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlaması amacıyla il ve ilçe Belediyelerimizle görüşmelerimiz devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139392
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
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|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
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|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
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|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
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|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
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|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
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|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
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|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
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|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
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|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
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|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3824
|19,3864
|% 0,19
|
|Euro
|21,1933
|21,2169
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,8964
|24,0163
|% -0,23
|
|Frank
|21,4719
|21,6013
|% -0,43
|
|Riyal
|5,1520
|5,1778
|% 0,17
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-8,69
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|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.759
|8.895
|104,00
|
|Yarım
|4.278
|4.353
|51,00
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|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
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|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,39
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|Gümüş Gr.
|15,52
|15,53
|-0,25
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|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-1,69
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