***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı finansal sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri , gelecek projelerimizi ve büyüme planlarımızı da içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.miateknoloji.com adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde de yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140174BIST