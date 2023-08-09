***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2023 18:34
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin'e ait 1.135.000 adet ve İhsan Ünal'a ait 1.135.000 adet pay senetlerinin 09.08.2023 (bugün) tarihinde pay başına ortalama 210 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Şirket ortaklarımızın yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri gelirin 100.000.000.-TL'si, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, yeni yatırımlar, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, yerli ve/veya yabancı şirket satın alma işlemleri ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla sermaye avansı olarak şirketimiz hesaplarına yatırılacaktır. Para transferi, 11.08.2023 tarihinde takas işlemlerinin akabinde gerçekleşecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183000
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0307
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,8941
18:0529,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0976
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.664,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.664,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.658,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0034
|27,0120
|% 0,11
|
|Euro
|29,6376
|29,6845
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,2866
|34,4585
|% -0,02
|
|Frank
|30,7003
|30,8853
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1753
|7,2113
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-7,62
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.096
|11.221
|-46,00
|
|Yarım
|5.556
|5.636
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.818
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,69
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292