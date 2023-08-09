***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin'e ait 1.135.000 adet ve İhsan Ünal'a ait 1.135.000 adet pay senetlerinin 09.08.2023 (bugün) tarihinde pay başına ortalama 210 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Şirket ortaklarımızın yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri gelirin 100.000.000.-TL'si, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, yeni yatırımlar, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, yerli ve/veya yabancı şirket satın alma işlemleri ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla sermaye avansı olarak şirketimiz hesaplarına yatırılacaktır. Para transferi, 11.08.2023 tarihinde takas işlemlerinin akabinde gerçekleşecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183000BIST