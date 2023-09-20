***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş'nin %100 bağlı ortaklığı olan İkihan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında Depolamalı Elektrik Üretim Santrali Projesi için 45MWe Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Santrali ve bu santrale bütünleşik 45MWh kapasiteli Elektrik Depolama Tesisi kurmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunulmuştur.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196329BIST