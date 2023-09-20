***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 09:31
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş'nin %100 bağlı ortaklığı olan İkihan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında Depolamalı Elektrik Üretim Santrali Projesi için 45MWe Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Santrali ve bu santrale bütünleşik 45MWh kapasiteli Elektrik Depolama Tesisi kurmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196329
BIST
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12:467.836
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 52,15
|Açılış
|: 7.835
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|Önceki Kapanış
|: 7.784
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7.820
En Yüksek
7.898
12:4627,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 26,9950
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|Önceki Kapanış
|: 27,0200
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27,1970
En Düşük
26,9665
12:4628,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 28,8800
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,1630
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28,8121
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En Yüksek
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|Açılış
|: 1.677,99
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|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
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1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler12:44
|ISBTR
|265.358,80
|1.061.435
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|91.296.881
|% 9,99
|
|UFUK
|77,60
|11.167.995
|% 9,99
|
|TARKM
|209,30
|16.209.448
|% 9,98
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|IDEAS
|65,55
|37.109.541
|% 9,98
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|LIDER
|122,40
|103.402.979
|% -10,00
|
|PEGYO
|8,37
|73.412.451
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|10.082.888
|% -9,98
|
|INGRM
|439,60
|339.547.960
|% -9,64
|
|KUTPO
|74,15
|74.178.782
|% -4,75
|
|THYAO
|223,60
|4.795.759.704
|% 2,29
|
|ISCTR
|22,72
|2.831.833.708
|% 3,18
|
|YKBNK
|16,57
|2.430.123.214
|% 2,86
|
|ALARK
|124,50
|2.254.328.883
|% -1,03
|
|KOZAL
|28,36
|1.973.339.588
|% 1,29
|
|YKBNK
|16,57
|2.430.123.214
|% 2,86
|
|ISCTR
|22,72
|2.831.833.708
|% 3,18
|
|EKGYO
|7,94
|635.799.030
|% 0,63
|
|SKBNK
|5,73
|447.642.807
|% 2,69
|
|CEMAS
|4,57
|332.478.931
|% 8,55
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0347
|27,0433
|% 0,14
|
|Euro
|28,9353
|28,9444
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3479
|33,5152
|% -0,09
|
|Frank
|30,0179
|30,1988
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,08
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-1,35
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|11.308
|11.479
|-22,00
|
|Tam
|11.074
|11.144
|-22,00
|
|Yarım
|5.554
|5.595
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,04
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|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|0,05
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|-1,10
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