***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 09:31
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan " Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemleri İşletme Sözleşmesi " kapsamında hazırlanan finansal fizibilite sonuçları, proje başlama tarihinin kış mevsimine gelmesi sebebiyle, istenilen düzeyde çıkmamış olup 2024 yılı ilk çeyreğinde tekrar görüşülmek üzere karşılıklı anlaşılarak fesh edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196330
BIST
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12:477.836
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
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|Açılış
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|: 26,9950
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:46
|ISBTR
|265.358,80
|1.061.435
|% 10,00
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|ARSAN
|12,44
|91.314.795
|% 9,99
|
|UFUK
|77,60
|11.167.995
|% 9,99
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|TARKM
|209,30
|16.264.703
|% 9,98
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|IDEAS
|65,55
|37.131.566
|% 9,98
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|PEGYO
|8,37
|73.423.416
|% -10,00
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|LIDER
|122,40
|103.402.979
|% -10,00
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|SRVGY
|270,50
|10.136.717
|% -9,98
|
|INGRM
|439,80
|342.221.275
|% -9,60
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|KUTPO
|74,15
|74.207.856
|% -4,75
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|THYAO
|223,60
|4.799.263.979
|% 2,29
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|ISCTR
|22,72
|2.846.478.198
|% 3,18
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|YKBNK
|16,59
|2.435.346.504
|% 2,98
|
|ALARK
|124,40
|2.255.356.813
|% -1,11
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|KOZAL
|28,40
|1.979.844.031
|% 1,43
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|YKBNK
|16,59
|2.435.346.504
|% 2,98
|
|ISCTR
|22,72
|2.846.478.198
|% 3,18
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|EKGYO
|7,93
|637.420.027
|% 0,51
|
|SKBNK
|5,73
|452.644.355
|% 2,69
|
|ZOREN
|4,69
|362.726.683
|% 0,43
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,0188
|27,0462
|% 0,15
|
|Euro
|28,9375
|28,9507
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,3479
|33,5151
|% -0,09
|
|Frank
|30,0121
|30,1929
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1857
|7,2217
|% 0,07
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,24
|
|Cumhuriyet
|11.302
|11.472
|-29,00
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|Tam
|11.065
|11.141
|-25,00
|
|Yarım
|5.550
|5.594
|-12,00
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|Çeyrek
|2.766
|2.797
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,08
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|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|0,05
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|B. Petrol
|93,27
|93,27
|-1,07
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