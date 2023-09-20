***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan " Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemleri İşletme Sözleşmesi " kapsamında hazırlanan finansal fizibilite sonuçları, proje başlama tarihinin kış mevsimine gelmesi sebebiyle, istenilen düzeyde çıkmamış olup 2024 yılı ilk çeyreğinde tekrar görüşülmek üzere karşılıklı anlaşılarak fesh edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196330BIST