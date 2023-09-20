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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2023 09:31
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan " Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemleri İşletme Sözleşmesi " kapsamında hazırlanan finansal fizibilite sonuçları, proje başlama tarihinin kış mevsimine gelmesi sebebiyle, istenilen düzeyde çıkmamış olup 2024 yılı ilk çeyreğinde tekrar görüşülmek üzere karşılıklı anlaşılarak fesh edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196330


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Cumhuriyet 11.302 11.472 -29,00  
Tam 11.065 11.141 -25,00  
Yarım 5.550 5.594 -12,00  
Çeyrek 2.766 2.797 -6,00  
Gümüş.Ons 23,28 23,30 0,08  
Gümüş Gr. 20,19 20,22 0,05  
B. Petrol 93,27 93,27 -1,07  
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