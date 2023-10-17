***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş.'nin, Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Santrali (GES) projelerinin geliştirilmesi, öz kaynaklar ve/veya uluslararası finans ve yatırım kuruluşları ile ortak girişim projelerinin yapılması amacıyla %50 Enerjey bağlı ortaklığı ve %50 Ali Gökhan Beltekin ortaklık yapısında Bükreş, Romanya'da Renawell Energie SRL unvanı ile şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin tamamlandığı bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207199BIST