***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKimlik doğrulama ve tanımlama yeteneklerini sağlamak için yüz tanıma, parmak izi ve parmak damar taraması dahil çoklu biyometrik verilerin birleştirilmesi amacıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen Tripy-Soft yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı bildirilmiştir.Proje bütçesi 8.260.000 TL olup, proje kapsamında geliştirilecek olan çoklu biyometrik veri füzyonunu entegre eden sistem ile elektromobilite, kamu güvenliği, sağlık hizmetleri, e-pasaportlar, tesis güvenliği, seçmen kaydı ve seçim süreçleri dahil olmak üzere ülkemiz başta olmak üzere uluslararası ölçekte uygulanabilir bir altyapı oluşturulması hedeflenmektedir.AR-GE projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216234BIST