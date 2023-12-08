***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2023 13:20
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan İkihan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş'nin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Önlisans Başvuru İşlemleri Madde 12 uyarınca 50.000 TL olan sermayesinin 22.950.000 TL'ye artırılmasına ilişkin tescil işlemlerinin bugün tamamlandığı bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223979
BIST
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13:337.951
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
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|Açılış
|: 7.989
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|Önceki Kapanış
|: 7.979
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7.933
En Yüksek
7.989
13:3328,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 28,9200
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|Önceki Kapanış
|: 28,9300
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28,9903
En Düşük
28,8650
13:3331,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 31,1500
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|Önceki Kapanış
|: 31,2000
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En Düşük
31,1769
13:331.891,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.891,80
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|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
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1.894,29
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KRTEK
|30,58
|57.785.487
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.037.092
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|75.192.150
|% 9,97
|
|DOFER
|33,38
|77.638.727
|% 9,95
|
|CATES
|69,10
|1.797.084
|% 9,94
|
|SAMAT
|56,25
|6.458.456
|% -9,93
|
|YGYO
|3,08
|57.010.721
|% -8,61
|
|KSTUR
|1.640,00
|2.569.880
|% -7,81
|
|SELGD
|20,02
|6.813.907
|% -7,74
|
|ICUGS
|10,64
|11.063.663
|% -6,67
|
|THYAO
|257,50
|3.553.124.027
|% -0,87
|
|TCELL
|58,25
|1.593.000.095
|% 0,43
|
|SASA
|52,10
|1.429.514.440
|% 2,96
|
|ISCTR
|22,40
|1.395.292.981
|% -0,18
|
|AKBNK
|35,34
|1.392.421.159
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,83
|1.353.447.982
|% 2,22
|
|AGROT
|14,20
|1.231.204.904
|% 0,28
|
|YKBNK
|19,66
|1.256.896.594
|% -1,16
|
|ISCTR
|22,40
|1.395.292.981
|% -0,18
|
|IHLGM
|1,64
|85.942.286
|% -1,20
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9840
|28,9903
|% 0,25
|
|Euro
|31,2707
|31,2889
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3421
|36,5244
|% 0,12
|
|Frank
|32,9862
|33,1849
|% 0,25
|
|Riyal
|7,7079
|7,7465
|% 0,27
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|924,92
|927,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,12
|982,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,21
|75,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,01
|2.029,28
|% 0,66
|