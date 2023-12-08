***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan İkihan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş'nin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Önlisans Başvuru İşlemleri Madde 12 uyarınca 50.000 TL olan sermayesinin 22.950.000 TL'ye artırılmasına ilişkin tescil işlemlerinin bugün tamamlandığı bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223979BIST