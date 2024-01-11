***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 13:53
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin AR-GE ekibi tarafından geliştirilen "MİA TeleHealth Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi" projemiz tamamlanarak ilk satışını gerçekleştirmiştir. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite Hastanesi ile MİA TeleHealth Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi Sözleşmesi 1 yıl süre ile imzalanarak sözleşme kapsamında her muayene ücretinin %15‘i üzerinden ödeme alınması konusunda anlaşılmıştır. Görüşmelerimiz devam etmekte olup, projenin yurt içi ve yurt dışı satışlarının yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238403
BIST
'
14:237.904
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 29,96
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.874
En Yüksek
7.950
14:2330,0077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0477
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
14:2333,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2029
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
14:231.961,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.961,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:22
|MERIT
|78,65
|23.934.765
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.739.357
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.021.050
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.898.855
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,43
|100.895.755
|% -7,55
|
|POLTK
|17.322,50
|130.438.215
|% -7,02
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.166.510.110
|% -1,00
|
|EREGL
|44,32
|4.101.453.168
|% -1,60
|
|ISCTR
|25,76
|3.328.286.069
|% 0,23
|
|AKBNK
|41,24
|2.613.789.875
|% 1,23
|
|YKBNK
|23,54
|2.388.303.232
|% -0,08
|
|ISCTR
|25,76
|3.328.286.069
|% 0,23
|
|YKBNK
|23,54
|2.388.303.232
|% -0,08
|
|EREGL
|44,32
|4.101.453.168
|% -1,60
|
|SKBNK
|4,50
|379.966.218
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,23
|664.644.038
|% -0,24
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0021
|30,0060
|% 0,15
|
|Euro
|33,0520
|33,0853
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1866
|38,3781
|% 0,42
|
|Frank
|35,1252
|35,3368
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9774
|8,0174
|% 0,18
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|927,42
|930,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,17
|1.019,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,28
|2.033,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:22
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-
14:37OBASE
Yüzde 6.57 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 521, 834 adet işlem
-
14:36HATEK
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 589 adet işlem
-
14:35BEGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 479, 112 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.36 ) 8, 596
-
14:34XU100
Endeks 7, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 52, 854.00 milyon TL de