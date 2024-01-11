***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin AR-GE ekibi tarafından geliştirilen "MİA TeleHealth Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi" projemiz tamamlanarak ilk satışını gerçekleştirmiştir. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite Hastanesi ile MİA TeleHealth Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi Sözleşmesi 1 yıl süre ile imzalanarak sözleşme kapsamında her muayene ücretinin %15‘i üzerinden ödeme alınması konusunda anlaşılmıştır. Görüşmelerimiz devam etmekte olup, projenin yurt içi ve yurt dışı satışlarının yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238403BIST