***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSavunma Sanayi alanında teknolojiler geliştirilmesi adına• İnsansız bulut altı hava araçları yardımıyla multi-spektral görüntüler ile yapay zeka destekli analiz yöntemleri geliştirmek,• Elde edilen analizlere yönelik mayın teşhis ve tespit yöntemleri konusunda sonuçlar üretmek,konularında yatırım faaliyetleri yürütmek ve Ar-Ge kabiliyetleri geliştirmek amaçlı çalışmalar yürütülmesi adına Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259762BIST