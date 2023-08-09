***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Gökhan BELTEKİN 8.670.000,00 TRY 19,8289İhsan ÜNAL 8.415.000,00 TRY 19,1579Mehmet Cengiz BAĞMANCI 4.625.000,00 TRY 12,1711DİĞER 16.290.000,00 TRY 48,8421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183002BIST