***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMCY Dayanıklı Tüketim Mam. Tem. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih29/12/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması öngörülmektedir.AçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen MIA-TECH projesi kapsamında MCY Dayanıklı Tüketim Mam. Tem. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile Talep Yönetim ve Stok Takip Sistemleri'nin dijital hale getirilmesi, yazılımların kurulması, güncelleme, eğitimler ve entegrasyon süreci için 30.000.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091252BIST