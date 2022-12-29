***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.12.2022 18:35
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MCY Dayanıklı Tüketim Mam. Tem. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/12/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması öngörülmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen MIA-TECH projesi kapsamında MCY Dayanıklı Tüketim Mam. Tem. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile Talep Yönetim ve Stok Takip Sistemleri'nin dijital hale getirilmesi, yazılımların kurulması, güncelleme, eğitimler ve entegrasyon süreci için 30.000.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091252
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1336
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.091,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.091,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6945
|18,7254
|% 0,08
|
|Euro
|19,9611
|19,9861
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,4825
|22,5953
|% 0,28
|
|Frank
|20,1807
|20,3023
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9617
|4,9866
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|9,21
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|6,23
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.371
|7.434
|44,00
|
|Yarım
|3.569
|3.633
|15,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|0,27
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında