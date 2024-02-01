Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.02.2024 19:13
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması öngörülmektedir.
Açıklamalar

   Türkiye'nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile stratejik planlamalar yürüten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile şirketimiz arasında 11 ay süre ile "TÜSEB Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Geliştirilmesi Bakım Onarım Ek Modül ve -E İmza Entegrasyonu Teknik Destek İşi Hizmet Alımı Sözleşmesi KDV dahil 3.899.992,80 TL bedel ile imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246263


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.646
Değişim :  1,76% |  149,46
Açılış :  8.514  
Önceki Kapanış :  8.497  
En Düşük
8.514 En Yüksek
8.682
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 8,02 782.842 % 31,26  
UMPAS 10,45 12.020.322 % 10,00  
MARBL 20,24 465.977.134 % 10,00  
DOFER 43,56 294.249.862 % 10,00  
ISATR 1.178.970,00 1.178.970 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,3289 30,3392 % -0,01  
Euro 33,0300 33,0642 % 0,73  
Sterlin 38,5250 38,7182 % 0,50  
Frank 35,2162 35,4284 % 0,56  
Riyal 8,0687 8,1091 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,22 23,25 % 0,66  
Platin 916,34 917,72 % 0,66  
Paladyum 971,64 977,28 % 0,66  
Brent Pet. 79,75 79,75 % 0,66  
Altın Ons 2.057,29 2.057,65 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru