***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTürkiye Sağlık Enstitüleri BaşkanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması öngörülmektedir.AçıklamalarTürkiye'nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile stratejik planlamalar yürüten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile şirketimiz arasında 11 ay süre ile "TÜSEB Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Geliştirilmesi Bakım Onarım Ek Modül ve -E İmza Entegrasyonu Teknik Destek İşi Hizmet Alımı Sözleşmesi KDV dahil 3.899.992,80 TL bedel ile imzalanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246263BIST