***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.02.2024 19:13
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması öngörülmektedir.
Açıklamalar
Türkiye'nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile stratejik planlamalar yürüten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile şirketimiz arasında 11 ay süre ile "TÜSEB Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Geliştirilmesi Bakım Onarım Ek Modül ve -E İmza Entegrasyonu Teknik Destek İşi Hizmet Alımı Sözleşmesi KDV dahil 3.899.992,80 TL bedel ile imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246263
BIST