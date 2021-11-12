***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
12.11.2021 14:56
***MIATK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Mia Teknoloji A.Ş. Fiyat Tespit Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977368
BIST
15:061.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:069,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:0611,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0356
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:06590,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,44
|Açılış
|: 590,83
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:04
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|30.351.313
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.771.391
|% 9,91
|
|DOAS
|44,86
|229.540.505
|% 8,04
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|40.379.985
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|257.112.919
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.145.185
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|76.040.161
|% -7,75
|
|PETKM
|7,53
|2.399.071.995
|% -1,57
|
|GARAN
|10,65
|961.881.718
|% 0,47
|
|THYAO
|17,66
|896.321.587
|% -0,34
|
|KRDMD
|7,43
|593.253.813
|% 0,13
|
|KOZAL
|113,70
|516.551.463
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|432.145.185
|% -9,63
|
|PETKM
|7,53
|2.399.071.995
|% -1,57
|
|ODAS
|1,58
|416.663.678
|% 4,64
|
|YKBNK
|3,10
|349.829.109
|% 0,65
|
|GARAN
|10,65
|961.881.718
|% 0,47
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9348
|9,9393
|% 0,36
|
|Euro
|11,3805
|11,3862
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,2618
|13,3283
|% 0,48
|
|Frank
|10,7160
|10,7805
|% 0,12
|
|Riyal
|2,6401
|2,6534
|% 0,27
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-11,34
|
|Altın Gr.
|591
|591
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.889
|3.986
|-24,96
|
|Yarım
|1.880
|1.928
|-12,07
|
|Çeyrek
|943
|964
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,96
|7,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:16TLMAN
Yüzde 4.13 oranında artışla 31.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 151, 230 adet işlem
-
15:15TATGD
Yüzde 5.65 oranında artışla 10.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 358 adet işlem
-
15:14SOKM
Yüzde 6.34 oranında artışla 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 185, 693 adet işlem
-
15:13DOAS
Yüzde 7.95 oranında artışla 44.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 183, 155 adet işlem
-
15:11DOAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 168, 498 adet işlem