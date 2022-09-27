***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
27.09.2022 10:22
***MIATK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mia Teknoloji A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 2. değerleme raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065410
BIST
11:373.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 27,09
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:3718,4781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:3717,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0991
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:37972,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,71
|Açılış
|: 972,71
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|94.076.636
|% 9,95
|
|BAGFS
|26,36
|109.642.454
|% 9,47
|
|KONTR
|57,70
|246.943.025
|% 9,18
|
|DITAS
|27,94
|11.973.774
|% 6,80
|
|ISGYO
|8,19
|6.510.190
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|806.268
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.651.293
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|591.006.326
|% -7,89
|
|TEKTU
|2,01
|88.755.945
|% -6,94
|
|TSKB
|2,58
|1.536.294.439
|% -1,53
|
|SASA
|67,15
|1.390.678.414
|% 1,21
|
|YKBNK
|7,22
|1.073.397.834
|% 4,18
|
|THYAO
|69,95
|1.055.573.638
|% 0,79
|
|HEKTS
|53,80
|820.270.525
|% -1,28
|
|TSKB
|2,58
|1.536.294.439
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,10
|591.006.326
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,01
|607.775.782
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,22
|1.073.397.834
|% 4,18
|
|ZOREN
|3,99
|525.160.932
|% -6,12
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4729
|18,4766
|% 0,01
|
|Euro
|17,8163
|17,8291
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,9276
|20,0275
|% 1,34
|
|Frank
|18,6004
|18,7124
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8982
|4,9227
|% 0,11
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|13,48
|
|Altın Gr.
|973
|973
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.611
|6.694
|15,00
|
|Yarım
|3.216
|3.272
|4,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|1,52
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, HEKTS, TUPRS
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11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, AKBNK, ISCTR
-
11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 05 artarak (% 0.80 ) 2, 910
-
11:50
DITAS, EGGUB, ORCAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:50
TEKTU, SNGYO, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında