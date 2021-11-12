***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.11.2021 14:55
***MIATK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MIATK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mia Teknoloji A.Ş. ‘nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ve ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977367
BIST
15:171.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:179,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:1711,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0333
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:17591,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,35
|Açılış
|: 591,91
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:15
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|33.557.424
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.783.972
|% 9,91
|
|DOAS
|44,88
|238.879.556
|% 8,09
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|40.558.784
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|258.907.736
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.297.134
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,40
|79.946.221
|% -6,98
|
|PETKM
|7,54
|2.418.472.463
|% -1,44
|
|GARAN
|10,66
|985.981.323
|% 0,57
|
|THYAO
|17,65
|926.587.478
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,44
|597.378.919
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,70
|521.498.686
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|432.297.134
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|2.418.472.463
|% -1,44
|
|ODAS
|1,56
|446.514.395
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,10
|353.176.105
|% 0,65
|
|GARAN
|10,66
|985.981.323
|% 0,57
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9264
|9,9323
|% 0,29
|
|Euro
|11,3765
|11,3837
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,2692
|13,3358
|% 0,54
|
|Frank
|10,7224
|10,7870
|% 0,18
|
|Riyal
|2,6417
|2,6549
|% 0,33
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,13
|
|Altın Gr.
|591
|592
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.907
|3.966
|-26,00
|
|Tam
|3.892
|3.990
|-21,45
|
|Yarım
|1.881
|1.930
|-10,38
|
|Çeyrek
|944
|965
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:29RYSAS
Yüzde 4.34 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 604, 716 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 1, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 13, 771.00 milyon TL de
-
15:27ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 897, 592 adet işlem
-
15:25OYLUM
Yüzde 9.83 oranında artışla 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 514, 845 adet işlem
-
15:24GLRYH
Yüzde 5.75 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 706, 757 adet işlem