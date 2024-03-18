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***MIPAZ* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

18.03.2024 18:24
***MIPAZ* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu


***MIPAZ******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [MIPAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Enver ÇEVİK
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
41,02
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
19/01/2024
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
19/03/2024
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
01/04/2024
Bitiş Saati
17:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket) sermayesinde pay sahibi olan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu, Şirket sermayesinin %63,32'sine tekabül eden 131.700.776,37 TL nominal değerli paylar, 19.01.2024 tarihinde Enver ÇEVİK tarafından satın alınmıştır.
Bu kapsamda, 19.01.2024 tarihi itibarıyla Enver ÇEVİK Şirket sermayesinde %63,32 oranında pay sahibi olmuş ve Şirket'in yönetim kontrolü Enver ÇEVİK tarafından sağlanmıştır. Bu çerçevede, Enver ÇEVİK tarafından, söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 19.01.2024 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 14.03.2024 tarih ve 2024/15 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.
Pay alım teklifi fiyatı Şirketin 1 TL nominal değerli pay için pay başına 41,02 TL olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 19 Mart 2024 – 01 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.
Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.milpa.com.tr ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259965


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