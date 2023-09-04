***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.09.2023 18:36
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MIPAZ.E payı 05/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191447
BIST
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18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0723
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1245
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.668,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.764
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.973.077
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.858.973
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.873.661
|% 10,00
|
|ISBTR
|84.551,80
|1.268.277
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.889.987
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.316.009.286
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.220.906
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.651.057.922
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.712.151.958
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.348.474.831
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.772.782
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.574.613
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7560
|26,7640
|% 0,27
|
|Euro
|28,8806
|28,9302
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,7058
|33,8748
|% 0,62
|
|Frank
|30,1446
|30,3262
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1148
|7,1504
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,48
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.021
|11.138
|44,00
|
|Yarım
|5.527
|5.590
|22,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.795
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem