***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:13
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820715
BIST
10:27114.755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -887,36
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
114.453
10:276,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:276,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5986
En Düşük
6,5655
10:27320,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,94
|Açılış
|: 320,66
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,96
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,39
|6.508.443
|% 12,30
|
|ADNAC
|2,14
|14.030.763
|% 12,04
|
|MRDIN
|5,70
|32.161.793
|% 10,47
|
|UNYEC
|5,28
|3.442.510
|% 10,46
|
|TSPOR
|4,99
|29.790.756
|% -19,90
|
|ESCOM
|2,33
|1.390.657
|% -14,34
|
|LINK
|25,00
|64.375
|% -12,28
|
|GSRAY
|2,75
|24.260.807
|% -11,86
|
|SAYAS
|2,90
|76.526
|% -9,94
|
|THYAO
|14,19
|185.398.563
|% -1,25
|
|ASELS
|28,30
|133.290.827
|% -0,21
|
|KRDMD
|2,66
|90.573.812
|% -1,85
|
|PETKM
|3,89
|59.656.891
|% -1,27
|
|ODAS
|2,01
|56.426.898
|% -1,95
|
|CEMAS
|1,21
|42.764.697
|% -1,63
|
|KRDMD
|2,66
|90.573.812
|% -1,85
|
|ODAS
|2,01
|56.426.898
|% -1,95
|
|EKGYO
|1,51
|36.793.147
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,15
|27.963.375
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% 0,19
|
|Frank
|6,1910
|6,2283
|% 0,25
|
|Riyal
|1,6236
|1,6318
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,43
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,68
|58,68
|-0,63
|