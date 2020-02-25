***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 10:43
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821395
BIST
16:08114.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 101,82
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:086,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0410
|Açılış
|: 6,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:086,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:08326,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,50
|Açılış
|: 326,63
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|40.927.626
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.962.037
|% 14,80
|
|DERAS
|3,95
|28.521.256
|% 14,49
|
|GSRAY
|4,08
|133.923.026
|% 13,33
|
|ALGYO
|16,48
|157.279.311
|% 11,96
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,22
|4.520.970
|% -6,96
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,75
|8.638.831
|% -6,25
|
|THYAO
|13,64
|2.823.775.108
|% -1,59
|
|ASELS
|29,18
|1.204.647.150
|% 1,96
|
|KRDMD
|2,82
|573.995.262
|% -0,35
|
|KARSN
|2,05
|414.018.054
|% 10,22
|
|ODAS
|2,21
|395.347.036
|% 1,38
|
|KARSN
|2,05
|414.018.054
|% 10,22
|
|THYAO
|13,64
|2.823.775.108
|% -1,59
|
|KRDMD
|2,82
|573.995.262
|% -0,35
|
|ODAS
|2,21
|395.347.036
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,30
|160.726.046
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9532
|7,9931
|% 0,93
|
|Frank
|6,2661
|6,3038
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6352
|1,6434
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-8,17
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-43,64
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-21,12
|
|Çeyrek
|523
|534
|-10,55
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
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|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,15
|
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