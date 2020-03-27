***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 16:00
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832885
BIST
17:5788.281
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -3.246,33
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.230
17:576,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0540
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:577,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:57336,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,48
|Açılış
|: 336,98
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|374.152.546
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|218.579.931
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.202.040
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.187
|% 9,98
|
|MTRYO
|4,26
|2.421.375
|% -9,94
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.758.601
|% -9,77
|
|MPARK
|13,82
|49.532.741
|% -9,67
|
|QNBFB
|35,00
|1.731.909
|% -9,56
|
|THYAO
|8,90
|1.533.545.211
|% -3,78
|
|GARAN
|7,85
|920.439.597
|% -1,13
|
|ASELS
|23,00
|713.415.747
|% -5,19
|
|ECILC
|5,14
|623.336.190
|% 5,98
|
|PGSUS
|34,54
|374.152.546
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,92
|167.249.664
|% 9,52
|
|THYAO
|8,90
|1.533.545.211
|% -3,78
|
|IHLAS
|0,48
|71.968.653
|% 4,35
|
|ODAS
|1,26
|186.142.883
|% -5,26
|
|YKBNK
|1,88
|242.220.240
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9052
|7,9448
|% 1,59
|
|Frank
|6,6923
|6,7326
|% 1,19
|
|Riyal
|1,7137
|1,7223
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.622
|-8,95
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,31
|14,35
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|24,40
|24,40
|-1,94
|