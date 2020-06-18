***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2020 15:31
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851800
BIST
15:18112.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.137,35
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
15:186,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
15:187,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
15:18379,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 379,10
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.046.418
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|169.500.695
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.238.489.850
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.812.431
|% 9,95
|
|KRDMB
|2,99
|136.460.487
|% 9,93
|
|RTALB
|36,08
|143.429.986
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|57.482.706
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,28
|5.024.100
|% -9,71
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,01
|1.843.732.549
|% 7,89
|
|TCELL
|16,23
|1.238.489.850
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,35
|781.716.729
|% 3,35
|
|TTKOM
|7,93
|637.515.870
|% 3,12
|
|GARAN
|8,13
|552.269.375
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|1.843.732.549
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,89
|433.676.433
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,56
|346.172.923
|% 1,30
|
|SKBNK
|1,34
|263.906.608
|% -0,74
|
|KARSN
|2,40
|337.688.565
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5300
|8,5727
|% -0,44
|
|Frank
|7,1864
|7,2297
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,53
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.483
|-3,80
|
|Tam
|2.534
|2.547
|-3,90
|
|Yarım
|1.235
|1.245
|-1,90
|
|Çeyrek
|619
|623
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, AKBNK
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1052, 06 artarak (% 1.02 ) 104, 021
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EGCYO, EGCYH, SAMAT, UZERB
-
15:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, ARTI
-
15:28
MTRYO, ISBIR, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında