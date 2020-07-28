***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 17:34
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862684
BIST
17:271.161
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -34,77
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.160
17:276,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1086
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:278,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1088
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:27435,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,12
|Açılış
|: 435,16
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|18.320.389
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.793.426
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|90.158.821
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.225.317
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.497.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.540.599
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ITTFH
|3,60
|155.057.676
|% -9,77
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|ASELS
|37,20
|2.398.712.049
|% -1,27
|
|GUSGR
|6,00
|1.936.569.701
|% 6,01
|
|KRDMD
|3,04
|1.230.309.741
|% -2,25
|
|EKGYO
|2,25
|1.072.053.220
|% -3,02
|
|GARAN
|7,47
|1.066.733.549
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,25
|1.072.053.220
|% -3,02
|
|KRDMD
|3,04
|1.230.309.741
|% -2,25
|
|GUSGR
|6,00
|1.936.569.701
|% 6,01
|
|IHLAS
|0,91
|291.789.464
|% -8,08
|
|IHLGM
|1,69
|359.901.586
|% -7,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9705
|9,0155
|% 1,69
|
|Frank
|7,5616
|7,6072
|% 1,67
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|4,08
|
|Altın Gr.
|434
|434
|4,73
|
|Cumhuriyet
|2.842
|2.879
|51,90
|
|Tam
|2.927
|2.960
|53,40
|
|Yarım
|1.421
|1.445
|26,10
|
|Çeyrek
|713
|723
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:38OZBAL
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 290 adet işlem
-
17:37IHGZT
Yüzde -37.38 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 963, 402 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 22 kaybederek (% -2.76 ) 1, 313
-
17:36XU100
Endeks 1, 165 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 6 altında . İşlem hacmi 20, 592.00 milyon TL de
-
17:36AGHOL
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 245, 813 adet işlem