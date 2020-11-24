***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 12:35
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889715
BIST
16:521.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:527,9789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0916
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:529,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1277
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:52463,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,27
|Açılış
|: 463,36
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ALCAR
|233,20
|277.184.548
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.135.781
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.602.941
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.886
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,03
|4.337.899.845
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,11
|2.914.209.347
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.085.269.461
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,56
|1.656.689.159
|% -7,34
|
|THYAO
|11,83
|1.453.550.398
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.914.209.347
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.085.269.461
|% 0,00
|
|GARAN
|9,03
|4.337.899.845
|% -0,44
|
|TSKB
|2,58
|954.879.713
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,52
|558.247.100
|% 2,70
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9747
|7,9789
|% 1,16
|
|Euro
|9,4597
|9,4657
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,5843
|10,6374
|% 1,07
|
|Frank
|8,6972
|8,7496
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1179
|2,1285
|% 1,01
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,60
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-85,23
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-41,23
|
|Çeyrek
|744
|762
|-20,62
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|