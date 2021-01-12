***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 16:13
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901553
BIST
16:431.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,43
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:437,5209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5209
En Düşük
7,4190
16:439,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:43444,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,91
|Açılış
|: 444,90
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KLMSN
|19,69
|135.923.109
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.747.874
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.190.077
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.848.516
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.226,10
|240.030.014
|% -7,42
|
|SISE
|7,57
|2.869.842.000
|% 3,70
|
|TSKB
|1,96
|2.001.786.874
|% 8,29
|
|KOZAL
|120,70
|1.192.384.810
|% 0,50
|
|THYAO
|12,90
|1.074.648.760
|% 1,57
|
|PETKM
|5,30
|1.017.431.134
|% 1,34
|
|TSKB
|1,96
|2.001.786.874
|% 8,29
|
|SISE
|7,57
|2.869.842.000
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,63
|427.011.019
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|539.071.864
|% -1,59
|
|PETKM
|5,30
|1.017.431.134
|% 1,34
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5110
|7,5209
|% 0,49
|
|Euro
|9,1262
|9,1356
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,1740
|10,2251
|% 0,83
|
|Frank
|8,4034
|8,4540
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9956
|2,0056
|% 0,34
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-0,09
|
|Altın Gr.
|446
|446
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.944
|3.019
|14,34
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|6,94
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,06
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,76
|
Seans Raporu
16:43
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