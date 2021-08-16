***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 10:22
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958204
BIST
11:561.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
11:568,4899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0272
|Açılış
|: 8,4780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4559
11:5610,0093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0431
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:56483,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,57
|Açılış
|: 483,96
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:56
|IZFAS
|6,82
|4.384.543
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.687.784
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|5.385.270
|% 9,95
|
|BOBET
|4,79
|144.108.354
|% 9,86
|
|DAGI
|3,91
|59.849.142
|% -8,00
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|KGYO
|7,37
|5.727.132
|% -4,90
|
|IHEVA
|1,05
|8.136.511
|% -3,67
|
|GARAN
|9,37
|440.545.272
|% 1,08
|
|THYAO
|12,61
|395.399.499
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,53
|263.566.439
|% 1,61
|
|AKBNK
|5,59
|238.995.054
|% 2,01
|
|KRDMD
|8,33
|219.466.486
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,53
|263.566.439
|% 1,61
|
|ODAS
|1,37
|89.639.086
|% 1,48
|
|GARAN
|9,37
|440.545.272
|% 1,08
|
|AKBNK
|5,59
|238.995.054
|% 2,01
|
|THYAO
|12,61
|395.399.499
|% 1,53
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4853
|8,4899
|% -0,32
|
|Euro
|10,0041
|10,0093
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7190
|11,7778
|% -0,48
|
|Frank
|9,2470
|9,3027
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2536
|2,2649
|% -0,47
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-4,15
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-22,41
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-10,84
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,42
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|70,07
|70,07
|-0,52
|
Seans Raporu
11:56
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