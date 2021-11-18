***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 10:30
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978428
BIST
10:291.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:2910,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0665
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:2912,1482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1046
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:29643,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 5,64
|Açılış
|: 643,18
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|TETMT
|189,60
|3.315.725
|% 9,47
|
|PRKAB
|44,18
|63.197.401
|% 8,55
|
|DITAS
|22,52
|12.445.482
|% 8,06
|
|ULAS
|3,97
|2.970.153
|% 6,72
|
|GMTAS
|2,48
|3.732.688
|% -4,98
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,99
|891.570
|% -3,86
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|MERIT
|26,96
|2.840.361
|% -3,09
|
|PETKM
|7,79
|299.192.213
|% 1,04
|
|SISE
|10,54
|218.453.004
|% 1,15
|
|GARAN
|11,94
|203.921.314
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,70
|176.542.652
|% 0,13
|
|THYAO
|18,04
|167.201.289
|% 0,28
|
|ADESE
|1,07
|61.819.191
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,38
|159.311.193
|% 0,30
|
|PETKM
|7,79
|299.192.213
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,17
|67.492.316
|% -0,46
|
|KRDMD
|7,70
|176.542.652
|% 0,13
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6898
|10,6992
|% 0,63
|
|Euro
|12,1289
|12,1482
|% 0,87
|
|Sterlin
|14,4565
|14,5290
|% 1,15
|
|Frank
|11,5145
|11,5838
|% 0,96
|
|Riyal
|2,8517
|2,8660
|% 0,98
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-0,09
|
|Altın Gr.
|643
|643
|5,46
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,64
|8,65
|0,08
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,52
|
Seans Raporu
10:29
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-
10:44GENIL
Yüzde 4.05 oranında artışla 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 989, 993 adet işlem
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10:42TMSN
Yüzde 5.66 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 578, 162 adet işlem
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, EREGL, SASA
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PETKM, SISE
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 1 artarak (% 0.34 ) 1, 521