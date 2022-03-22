***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 17:04
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012021
BIST
16:552.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,33
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.183
En Düşük
2.146
16:5514,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0192
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8458
En Düşük
14,7886
16:5516,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0619
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4006
En Düşük
16,2486
16:55918,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,86
|Açılış
|: 918,09
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ENSRI
|15,40
|1.726.001
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.968.662
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.340.956
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|27.942.882
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|94.831.476
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.007.641
|% -9,98
|
|AYEN
|11,97
|95.789.463
|% -9,39
|
|SANEL
|7,10
|8.104.211
|% -6,46
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,52
|3.203.617.031
|% 5,31
|
|THYAO
|28,50
|3.162.732.995
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,22
|2.539.664.567
|% 1,06
|
|GARAN
|11,90
|1.524.187.996
|% 0,59
|
|SISE
|14,32
|959.139.481
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,22
|2.539.664.567
|% 1,06
|
|ODAS
|1,65
|266.629.174
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,61
|471.156.861
|% 0,56
|
|GARAN
|11,90
|1.524.187.996
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,06
|487.254.934
|% 1,50
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8398
|14,8458
|% 0,13
|
|Euro
|16,3878
|16,4006
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,6235
|19,7219
|% 0,80
|
|Frank
|15,8578
|15,9534
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9439
|3,9637
|% 0,08
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-21,98
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.177
|-30,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|-27,10
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|-13,11
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,60
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 26, 377.00 milyon TL de
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17:10VKING
Yüzde 4.62 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 901 adet işlem
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17:08EUHOL
Yüzde 7.80 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 660, 012 adet işlem
-
17:07TDGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 881, 779 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 4 artarak (% 0.12 ) 1, 969